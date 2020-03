Em Menos de Uma Semana, Consumidores de Catanduva Reclamam da Alta de Preços

Clientes de supermercados que voltaram a fazer suas compras para garantir suprimento e consequentemente seguir as regras da quarentena imposta pelo estado para combater o COVID-19 reclamaram que os preços nos estabelecimentos estão com grande diferença em relação a semana passada.

Os consumidores relataram que os preços estão bem abusivos e itens essenciais como alimentos estão bem altos. Como é exemplo do tomate que até semana passada era vendido a R$ 4,99 subiu para R$ 7,99 nesta semana, os ovos item também fundamental na alimentação, na semana passada era vendido a R$ 4,59 nesta semana saltou para R$ 6,99. Os itens de limpeza, das marcas mais procuradas, também aumentaram o preço. R$ 6 mais caro em comparação a semana passada. Assim como arroz de uma marca que era vendido a R$ 13 passou a ser comercializado por R$ 16. Os representantes dos supermercados alegaram que produtos básicos de alto giro são os primeiros a sofrerem as alterações em virtude de instabilidade. O motivo do aumento é que vários itens sofreram reajustes acima da média e que os estabelecimentos foram obrigados a comprar em um valor mais elevado para não deixar a cidade desabastecida.

Ariane Pio

Da Reportagem Local