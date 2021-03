Em Média, 400 Idosos São Vacinas Contra Covid-19 Em Catanduva

O movimento #todospelavacina avança em Catanduva. Dentre os locais de maior fluxo em busca da imunização é o posto drive-thru no Aeroporto. Segundo dados da secretaria de Saúde de Catanduva, em média, 400 pessoas são vacinadas por dia contra covid-19. A comodidade e segurança fazem com que a espera alcance uma fila quilométrica durante todo o dia.

Segundo o GovernoSP, o tempo de atendimento para imunização: leva cerca de 1 a 3 minutos para quem preencheu o formulário e, presencialmente, a coleta de informações leva cerca de 10 minutos. Uma grande operação logística coordenada pela Secretaria de Estado da Saúde é responsável por garantir e otimizar a distribuição das doses por todo o território estadual, com remessas enviadas semanalmente para todas as regiões.

Sobre o “Vacina já”- A ferramenta, que até o mo- mento já recebeu 4,4 milhões de pré-cadastros, visa a agilizar o atendimento e a evitar aglomerações. Não é um agendamento e o uso não é obrigatório para receber a vacina, mas utilizá-la contribui para melhorar a dinâmica dos serviços e a rotina do próprio cidadão. O pré-cadastro pode ser feito por familiares de idosos ou de qualquer pessoa que participe dos públicos previstos na campanha.

Não esqueça do pré-cadastro em www.vacinaja.sp.gov.br.

Ariane Pio

Da Reportagem Local