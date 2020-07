Em Homenagem Às Ações De Combate À Covid-19 Correios Lançará Selos Especiais

Hoje (08), os Correios lançarão um bloco de seis selos em homenagem aos trabalhos de combate à pandemia do novo coronavírus, que provoca a Covid-19. A emissão foi projetada em parceria com a Organização Pan-Americana da Saúde (OPAS). O lançamento será on-line, às 17h, nos canais oficiais dos Correios nas redes sociais.

A arte do bloco, de Alan Magalhães, apresenta o mapa-múndi aplicado em fundo azul e verde, cores que remetem calma e esperança. Elementos figurativos na forma do vírus, frases motivacionais e outros pictogramas, complementando recomendações e prevenções, compõem a vinheta.

Os selos são ilustrados por detalhados elementos que compõem os seis tópicos abordados: meios de comunicação, principais sintomas da Covid-19, serviços essenciais, profissionais da saúde, ciência e tecnologia e unidades de terapia intensiva. Para este trabalho, foi utilizada técnica de ilustração vetorial.

A emissão tem tiragem de 60 mil blocos, com valor de R$ 12,30 (R$ 2,05 cada selo), e estará disponível nas principais agências de todo o país e também na loja virtual dos Correios.

A Organização Mundial da Saúde (OMS) declarou, em 30 de janeiro, estado de Emergência de Saúde Pública de Importância Internacional – o mais alto nível de alerta previsto no Regulamento Sanitário Internacional.

Os Correios estão acompanhando a situação de saúde dos seus empregados, clientes e fornecedores, prestando o apoio necessário e, também, atuando para garantir o bom funcionamento das atividades operacionais. Além de intensificar as orientações quanto aos cuidados básicos de higiene e procedimentos de limpeza dos ambientes e equipamentos, a empresa oferece a todos os empregados álcool em gel e máscaras laváveis. Foram instalados, ainda, painéis de acrílico em mais de 5 mil guichês de atendimento. Loja virtual dos correios: http://shopping.correios.com.br/wbm/store/script/store.aspx?cd_company=ErZW8Dm9i54=

