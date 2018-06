Em Fase de Superação, Catanduva FC Encara o América de Rio Preto

Em fase de superação, o Catanduva Futebol Clube encara o América de Rio Preto neste sábado (23) a partir das 15h30 no Estádio Teixeirão. Os atletas se dizem otimistas depois de vitória contra o Grêmio Ca­­tanduvense. Essa será a 12ª rodada da Segundona do Cam­­­­peonato Paulista.

O time comandando pelo técnico Carlinhos Alves ocupa a 6ª posição na tabela. Dois treinos foram realizados antes do confronto de hoje em São José do Rio Preto. Na tarde de ontem (22), eles receberam uma visita que foi mais do que motivadora – Alex Sandro que está de férias na Cidade Feitiço participou de um bate-papo com os atletas do Santo.

Ainda de olho nos bons resultados do Campeonato, palestras motivacionais foram realizadas com os jogadores. Antes do confronto com o Grêmio Catanduvense, tanto os atletas quanto a comissão técnica, haviam participado de uma reunião com tema motivacional. Os trabalhos estão sendo complementados com um ciclo de palestras com o filósofo e gestor educacional Wellington Vanalli que explica que “não devemos perder a motivação só porque as coisas não estão correndo como o previsto. Adversidade gera sabedoria e é isso que levará você ao sucesso”, comenta. O programa também inclui a exibição de filmes e documentários.

O time conseguiu superar a má fase de sequência sem resultados nos jogos. Os marcadores do último confronto estão otimistas com relação a fase de superação do time e dizem que atividades como as palestras podem fazer a diferença no elenco.

“Com a vitória conseguimos dar uma resposta ao nosso trabalho dentro de campo e também à torcida de Catanduva, que tanto vem nos apoiando em todas as partidas, mesmo quando não saímos com a vitória, por isso agora é hora de nos empenharmos cada vez mais pra conseguirmos os bons resultados”, aponta João de Deus, reforço que já atuou na Ponte Preta e autor do primeiro gol contra o Grêmio Catanduvense.

Cíntia Souza

Da Reportagem Local