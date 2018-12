“Em excesso, esse sentimento é prejudicial e pode colocar a saúde em risco” – é o que diz a neurologista Sonia Brucki sobre os prejuízos que a raiva, em excesso, pode trazer ao corpo e a alma. Em pequenas doses, ela pode ser inofensiva e até nos ajuda a mobilizarmo-nos para uma ação, mas, caso contrário, os sintomas podem aparecer ao longo do tempo.

De acordo com a especialista, o problema começa quando o sentimento prejudica o convívio social, acarretando sintomas mentais, como depressão, e até físico. De forma constante, os males ao indivíduo podem surgir ao longo do tempo em manifestações como cansaço, falta de memória e até problemas gastrointestinais.

“Em geral, as situações geram estresse crônico, afetando a imunidade e, em casos agudos, pode reativar herpes labial, por exemplo. Inclusive queda da imunidade pode ser secundária a alterações no corticoide endógeno do próprio organismo”, informa Sonia.

Ainda conforme a neurologista, a expressão popular “o sangue subiu” é verdadeira: “Temos uma vasodilatação periférica, deixando a pele mais rosada e quente. Ocorre, ainda, descarga de adrenalina e aumento da frequência cardíaca, que dilatam as pupilas”, explica.

Sônia comenta que o primeiro passo para lidar bem com esse sentimento é não o negar. “Já que está raivoso, procure entender e avaliar claramente suas razões, prestando atenção aos pensamentos que o levam a desenvolver esta emoção. Identificar o que estamos sentindo e se o motivo é real é a chave para o sucesso – sobretudo, precisamos ser conscientes para enxergar quando demonstramos reações desproporcionais aos eventos”, aconselha.

E complementa: “Sabemos que é difícil, mas respire fundo e olhe o cenário de vários ângulos, não somente o seu. Se não conseguir sozinho, consulte um terapeuta, que ensinará a lidar melhor com a raiva e a reconhecer o que desencadeia essa animosidade em você. Agir impulsivamente, por exemplo, pode levar a excessos desnecessários e a diminuir a assertividade das ações da vida”, finaliza.

Da Reportagem Local