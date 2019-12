Em Dois Meses, Refis Arrecada R$ 1,5 Milhão Em Negociações

Um levantamento foi realizado pela Secretaria Municipal de Finanças sobre o Refis (Programa de Recuperação Fiscal) da Prefeitura de Catanduva constatou que já arrecadou R$ 1.564.263,86 em 60 dias. Até o momento, 3.419 pessoas foram atendidas e 2.088 acordos foram firmados. O serviço continua até o dia 27 de dezembro na Estação Cultura.

Com o Refis, é possível obter descontos de juros e multas de 100% para o pagamento à vista. Essa foi, inclusive, a opção mais procurada até o momento, com 728 acordos firmados. Na sequência está o parcelamento em até seis vezes consecutivas que também oferece o mesmo desconto. Essa foi a opção escolhida por 640 contribuintes.

O desconto pode variar e chegar a 36 parcelas, como foi o caso de 281 catanduvenses que buscaram pelo Refis. A procura pelo pagamento em 12 vezes contou com 219 acordos firmados; 84 optaram pelas parcelas em 18 meses e 94 em 24 vezes. Outras 22 pessoas parcelaram as dívidas em 30 meses. Um dos fatores que trouxe facilidade no pagamento foi o uso de cartões de crédito e débito para a negociação. A mais nova forma de pagamento foi implantada neste ano.

O Refis traz oportunidade para quem tem dívidas vencidas ou parceladas até dezembro de 2018. Não entram nessa negociação investidura e multas de trânsito. Por ser realizado no final do ano, as duas parcelas do 13º também são alternativas para que os munícipes quitem suas dívidas ainda em 2019.

A adesão ao Refis é opcional e pode ser feita pelo próprio devedor, procurador constituído ou até mesmo por terceiro que esteja interessado, desde que tenha formulário preenchido. O atendimento começa a partir das 8 horas e é realizado de segunda à sexta-feira. No Salão de Exposições da Estação Cultura.

Saec

Na Superintendência de Água e Esgoto de Catanduva (Saec), é possível parcelar as dívidas em até 30 vezes. Até o momento, foram contabilizados 210 atendimentos. A negociação é realizada das 8h às 16h30 na Central de Atendimento que fica na Rua São Paulo, nº 1.108, esquina com a avenida São Domingos.

Ariane Pio

Da Reportagem Local