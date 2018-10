Em Dois Meses, Etanol em Catanduva Fica R$ 0,05 Mais Caro na Média

Em dois meses, o etanol comercializado nas bombas dos postos de combustíveis de Catanduva teve uma oscilação de preços semanais e atualmente está R$ 0,05 mais caro do que o mês de julho, conforme mostra levantamento da Agência Nacional do Petróleo (ANP).

A pesquisa realizada na semana passada mostra que em 12 postos de Catanduva, o litro do etanol é vendido a R$ 2,56 até R$ 2,79. Ficando com uma média de R$ 2,70. Em julho essa variação entre o preço mais barato e o mais caro perfazia a média de R$ 2,65.

Em julho, a reportagem de O Regional denunciou que a maioria dos postos de combustíveis na Cidade Feitiço praticam os mesmos preços. Naquela ocasião, em 12 postos que fizeram parte do levantamento, pelo menos nove deles vendiam o produto a R$ 2,6. Cinco teriam inclusive a mesma terminação de R$ 2,65. O presidente do Sincopetro, Roberto Uehara, aponta que a paridade é culpa das distribuidoras.

No levantamento feito na semana passada, um posto de combustível vendia o litro do etanol a R$ 2,56, outro a R$ 2,59, três deles a R$ 2,69, três a R$ 2,65, dois a R$ 2,75 e um a R$ 2,79. Enquanto isso, a gasolina segue em uma alta mais intensificada. Reportagem de O Regional mostrou na semana passada o quanto o combustível aumentou na cidade. Em apenas três semanas, os catanduvenses sentiram, o reflexo do aumento. Nos postos da cidade, a gasolina está 4% mais cara na comparação entre final de agosto e final de setembro. A porcentagem é obtida quando comparamos o valor mais caro encontrado na cidade há três semanas e o mais alto praticado até o dia 20 deste mês. Antes, o consumidor pagava pelo litro da gasolina até R$ 4,59 e hoje paga até R$ 4,77. A pesquisa é fundamental para encontrar o valor mais baixo. Dados da ANP mostram que em Catanduva existe uma variação de R$ 0,15 de um posto para o outro. O menor valor encontrado – posto de bandeira branca – a gasolina custa R$ 4,62. O mais alto R$ 4,77.

Karla Konda

Da Reportagem Local