Em Comemoração Atípica, Filhos Cumprimentarão Virtualmente os Pais

Nem sempre podemos estar perto de quem queremos em datas comemorativas. E com as novas tecnologias e formas de contato virtual, as comemorações on-line crescem a cada dia. O isolamento social mantido para prevenir o contágio da Covid-19 tem intensificado essa forma de confraternização. Neste Dia dos Pais, muitos catanduvenses vão optar por parabenizar os pais assim: pela tela do celular, principalmente.

A situação atípica vivida atualmente faz com que aqueles que já formaram sua família, estudem fora ou tem pais com idade no grupo de risco optem por se exporem menos.

André Tomé fala sobre como pretende organizar o Dia dos Pais. “Meu pai é idoso. Mora com minha mãe e meu outro irmão. Não mora também na cidade. Quase todos os anos eu vou até a cidade que ele mora e passo o final de semana com eles. Mas neste ano não vai dar. Não quero colocar a vida dele em perigo, tão pouco da minha mãe e a nossa, já que ele mora longe, é uma viagem de pelo menos cinco horas, eu teria de parar em alguns locais com a minha família, usar banheiros, comer algo e etc. Então, decidimos que nos falaremos por vídeo”, disse.

Tomé explica que o pai entende a situação. “Já conversamos por telefone e também por vídeo. Meu irmão ajuda nessa hora. Não podemos, lógico, deixar a data passar em branco, então, na hora do almoço da família, estaremos juntos, mas pela internet e não pessoalmente. Acredito que o que vale é o carinho e amor que temos por ele. E ele também entende que nossa presença neste momento, não é o melhor”.

O catanduvense ressalta que não apresenta sintomas da Covid-19. “Não fiz teste, mas não tenho sintomas. É uma questão de prevenção. Que bom para aqueles que poderão abraçar seus pais nesse dia. Mas aqui seguimos completamente a risca os cuidados para não chorarmos depois”.

