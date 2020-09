Em Comemoração ao Dia do Surdo, Governo de SP Oferece Curso Gratuito de Libras

Neste sábado, dia 26 de setembro, é celebrado o Dia Nacional do Surdo. O Governo de São Paulo, por meio da Secretaria de Estado dos Direitos da Pessoa com Deficiência, ressalta a importância da data e levanta a questão da acessibilidade e inclusão das pessoas com deficiência auditiva, dando ênfase no curso gratuito de educação a distância (EaD) de Libras (Língua Brasileira de Sinais), oferecido pela Secretaria.

“Esta é uma data muito importante para celebrarmos as conquistas de muitas pessoas na luta pela garantia de direitos e melhor qualidade de vida para a Comunidade Surda. O Governo de São Paulo, por meio da nossa Secretaria, tem pensado em programas e ações voltados à inclusão desse público”, ressaltou a Secretária de Estado dos Direitos da Pessoa com Deficiência, Célia Leão.

No Estado de São Paulo hoje, vivem quase 500 mil pessoas com deficiência auditiva, de acordo com a Base de Dados dos Direitos da Pessoa com Deficiência. Pensando em facilitar a compreensão de todos e aperfeiçoar a comunicação entre pessoas com e sem esta deficiência, a Secretaria realiza de forma gratuita o Curso de Libras, que até hoje, formou mais de 500 pessoas em diversas regiões do Estado.

As aulas têm como objetivo ampliar as possibilidades de interação pessoal entre pessoas com e sem deficiência auditiva por meio da Libras. Uma das vertentes do curso é para que as pessoas que prestam serviços de atendimento ao público, principalmente funcionários públicos, possam realiza-lo de maneira inclusiva e especializada. O curso de Libras, realizado pela Secretaria de Estado dos Direitos da Pessoa com Deficiência, por meio do Centro de Tecnologia e Inovação (CTI), já foi realizado presencialmente em municípios do interior e litoral do Estado de São Paulo. Em virtude da pandemia, seu formato foi alterado para ser realizado de forma virtual.

Os alunos matriculados podem acessar os conteúdos e aulas de forma acessível e, ao final do curso, recebem o certificado de conclusão. Interessados, para se inscrever bastam acessar: http://bit.ly/3hUkYwa.

Myllaynne Lima

Da Reportagem Local