Em combate a Dengue, Prefeitura de Elisiário Recolhe 150 kg de Lixo

A Prefeitura de Elisiário realizou um mutirão de limpeza no bairro Laércio Bito na última terça-feira, dia 26. A limpeza está sendo realizada para combater focos do mosquito da dengue. No local foram recolhidos cerca de 150kg de lixo.

“A equipe da frente de trabalho e agente de vetores foram surpreendidos com a quantidade de lixo encontrada próximo ao conjunto Laércio Bito, um verdadeiro descaso com o meio ambiente, com a saúde pública e com a população. Apesar desta situação vamos em frente, sempre fazendo a nossa parte e pedindo a colaboração de todos”, destacou o Prefeito Cássio Bertelli.

O acúmulo de lixo, entulho e outros materiais é um dos principais fatores para o surgimento de focos do mosquito e de outros insetos e animais peçonhentos como o escorpião. Além disso, o trabalho visa conscientizar a população sobre a importância da prevenção, mantendo quintais e terrenos limpos para afastar doenças.

Na quinta-feira, dia 28, a Prefeitura através do setor de obras e da frente de trabalho, realizaram roçagem e limpeza no bairro de Caputira, na Praça da Matriz e manutenção em estradas rurais.

Myllaynne Lima

Da Reportagem Local