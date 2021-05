A Secretaria Municipal de Saúde abriu um cadastro para que pessoas com comorbidades e deficiência permanente, a partir de 18 anos, possam ser vacinadas contra a Covid-19.

O cadastro é para a criação de uma lista de espera e também visa quantificar esse público. O atendimento ao público será feito mediante disponibilidade de vacina em frascos abertos, para 100% de aproveitamento das doses.

O link para cadastro está disponível no site da Prefeitura de Catanduva.

Formulário

A vacinação contra a Covid-19 para grupos com comorbidades possui obrigatoriamente apresentação do formulário padrão disponível no site da Prefeitura de Catanduva e um documento com foto. O formulário deve ser preenchido e assinado pelo médico responsável e paciente. Estão dispensadas da apresentação do formulário obrigatório as pessoas com síndrome de down, pacientes renais em diálise (terapia renal substitutiva), transplantados em uso de imunossupressores e pessoas com deficiência permanente (BPC). Estes deverão apresentar apenas um documento comprobatório da sua condição.

Myllaynne Lima

Da Reportagem Local