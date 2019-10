Em Catanduva, 478 Empresas Foram Criadas de Janeiro a Agosto

De acordo com o Indicador de Nascimento de empresas da Serasa Experian foram abertas 284.143 organizações em agosto/19, alcançando quase 2,1 milhões nos oito primeiros meses do ano, maior número registrado no mês de agosto desde 2010, no Brasil. Já em Catanduva foi registrada a abertura de 478 empresas no período de janeiro a agosto deste ano.

Desse número, 440 permanecem ativas, ou seja, continuam em operação no mercado, segundo dados da Jucesp, Junta Comercial do Estado de São Paulo.

No acumulado nacional entre janeiro e agosto deste ano é 20,7% maior do que o mesmo período de 2018, quando o total tinha chegado a 1,7 milhão. Na variação anual, o número de novos empreendimentos é 16,6% maior do que agosto/18. Quando comparado com julho/19, o aumento foi de 1%.

Segundo o economista da Serasa Experian, Luiz Rabi, cada vez mais os microempreendedores estão conseguindo sobreviver no atual mercado brasileiro. “A alta representa que, mesmo diante do cenário desafiador da economia no país, as pessoas estão conseguindo manter seus negócios – a prova disso é que, recentemente, identificamos que 88% dos MEIs criados nos últimos dois anos ainda permanecem ativos”, comenta.

De acordo com o Indicador de Nascimento de Empresas da Serasa Experian, nos oito primeiros meses deste ano, os microempreendedores individuais representam 82% do total, enquanto 6,8% dos novos empreendimentos são de natureza Sociedade Limitada e 5,4% são Empresas Individuais.

Os MEIs voltaram a apresentar maior crescimento na variação anual – 18,7% na relação com agosto de 2018, seguido pelas Sociedade Limitadas e queda das Empresas Individuais.

Mais da metade dos empreendimentos estão na Região Sudeste. De janeiro até agosto de 2019, 53,1% das novas empresas estão concentradas no Sudeste do País, seguido pelo Sul, Nordeste, Centro-Oeste e Norte.

Ariane Pio

Da Reportagem Local