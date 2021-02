Em Catanduva 45 Novas Empresas São Abertas em Janeiro

Mesmo com os reflexos ainda da pandemia do coronavirus, o começo de 2021 está oferecendo dias melhores e no quesito economia, já vem demonstrando resultados animadores. Só em janeiro, foram 45 novas empresas que abriram as portas em Catanduva. Os dados são da Junta Comercial do Estado de São Paulo, a Jucesp e são atualizados diariamente.

Os números estão relacionados principalmente às pessoas que resolveram abrir o próprio negócio. Foram 39 microempresas abertas no mês passado. As empresas de porte normal somam 3 inserções no mercado empreendedor da Cidade Feitiço, mesmo número das empresas de pequeno porte. São minimercados, distribuidoras de bebidas, empresas de medicina do trabalho, de seguros de vida, lojas de ferramentas, comércio de automóveis, armarinhos, serviços odontológicos, clínicas médicas e o mercado de pet shop.

Atualmente, Catanduva tem 15.342 empresas em pleno funcionamento. A maior parte é formada pelos empresários são mais de 10.432. “Nossa cidade precisa crescer, gerar empregos e movimentar a economia. Para esse resultado apoiamos todos os empreendedores, cada novo negócio aberto vale a pena e estamos aqui para apoiar para que essas empresas que hoje são pequenas conquistem seu espaço no mercado de trabalho e cresçam tanto no leque de produção, quanto na geração de emprego”, destaca o secretário de Desenvolvimento, Marcos Escobar.

Ariane Pio

Da Reportagem Local