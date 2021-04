Em Casa, Bax Catanduva Joga Contra o Ituano Basquete Nesta Terça-Feira

“Não temos que vencer a qualquer custo. Estamos em um processo de evolução”. Essa é a afirmação do técnico Cesamar Fernandes, após a terceira derrota do Bax Catanduva na Liga de Basquete Feminino (LBF), na sexta-feira (16/04), contra o SESI Araraquara, por 60 a 57, na casa adversária.

Segundo ele, se não fosse a segunda onda da Covid-19, a equipe já teria realizado mais jogos pela competição nacional. Porém, a situação de fase emergencial atrapalhou os treinamentos e a disputa.

“O time está ganhando confiança dentro de quadra, podendo treinar em dois períodos e isso traz entrosamento. Esse não é o momento de pressionarmos por vitória a qualquer custo, pois mexe com o psicológico e compromete o emocional. Já no segundo turno, teremos a obrigação de conquistar bons resultados”, analisa.

Nesta terça-feira, às 19h30, o Bax Catanduva faz sua estreia em casa pela LBF. Recebe o Ituano Basquete, no Ginásio Municipal Anuar Pachá, com transmissão pela TV NSports (LBF Live). A equipe é considerada uma das mais fortes do campeonato, com mais investimentos no elenco, que já treina completo.

“Tecnicamente, é um time muito bom, tem opções de rodizio. Espero que possamos fazer um bom jogo, mas o favoritismo é todo de Itu”, cita o técnico, que poderá contar com o reforço da armadora Larissa.

Para essa partida, um dos focos a serem trabalhadores é o lance livre.

De acordo com Cesamar, no jogo contra o SESI Araraquara, a equipe teve apenas 50% de aproveitamento. “É um número que faz diferença no final do jogo. No lance livre, a atleta está sozinha. Precisa ter confiança, equilíbrio e capricho”, diz.

Em Araraquara

A terceira partida pela LBF, contra o SESI Araraquara, foi bastante equilibrada. Foram quatro quartos bem disputados, sem deixar o adversário abrir larga vantagem. Para Cesamar, foi o primeiro jogo em que a equipe se comportou tão bem dentro das quatro linhas.

“Equipe do SESI está montada há mais tempo, conta com jogadoras de Seleção e soube administrar no final, segurando a vantagem e vencendo. Porém, o placar com três pontos de diferença mostra o quão equilibrado foi o jogo, que contou com erros das duas partes e baixo aproveitamento da bola de três pontos”, avalia.

Para ele, os erros de passe facilitaram a formação de contra-ataques adversários. Quanto aos rebotes, houve equilíbrio. Foram cinco a menos que o adversário.

“A pivô Lorraine se machucou, bateu o joelho, e acabou fazendo falta no garrafão, na hora dos rebotes, porque é uma jogadora alta. Ela esteve muito bem enquanto jogou, com 100% de aproveitamento. Tomara que se recupere para o próximo jogo”, comenta.

As demais jogadoras estiveram bem, principalmente, na defesa, mas oscilaram um pouco no ataque, na visão do técnico.

A ala-armadora Thaissa foi a cestinha do time com 13 pontos e a ala-pivô Nicolle Chirinda registrou um duplo-duplo de 10 pontos e 12 rebotes.

Myllaynne Lima

Da Reportagem Local