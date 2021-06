Em Casa: Bax Catanduva Disputa Neste Domingo Contra Santo André/Apaba

Neste domingo, 30 de maio, o Ginásio Anuar Pachá vai ser palco de um jogo repleto de emoção e muita rivalidade. Entram em quadra AEC/Tietê/Bax Catanduva e Santo André/Apaba. A partida será às 11 horas, com transmissão ao vivo pela TV Cultura.

A equipe catanduvense vem de duas derrotas consecutivas e se preparou durante toda a semana para fazer um bom jogo. Na última partida, dia 23 de maio, contra o KTO/Blumenau, não teve seu melhor desempenho. “Falhamos no ataque, principalmente, nas definições”, afirma o técnico Cesamar Fernades.

Em entrevista, ele garante que suas comandadas estão focadas e algumas vão ‘jogar no sacrifício’ por conta de lesões.

“Muitas estão sentindo dores. A fisioterapia foi intensificada. Não temos quantidade de atletas que possibilite um rodízio maior, por isso, vão todas para a quadra”, define.

A ala-armadora Thaissa, que se machucou no jogo contra o Ituano, já está recuperada e treinou normalmente. A ala-pivô Nicolle Chirinda, que torceu o tornozelo na última partida, foi poupada e voltou a treinar na quinta-feira. Ela também estará à disposição do técnico.

Para Cesamar, o ideal é que o campeonato se mantivesse com essa regularidade, com os times jogando duas vezes por semana, sem paradas, para criar um padrão bem definido.

“Estreamos e, em seguida, houve a parada por causa da pandemia. Agora, teremos uma pausa por conta da Seleção Brasileira, que vai disputar o AmeriCup Feminina, de 11 a 19 de junho, no Peru”, ressalta.

Segundo o técnico, a rivalidade entre Catanduva e Santo André é alimentada pelo fato das adversárias não vencerem as catanduvenses quando a partida é na Cidade-Feitiço.

“Dos últimos cinco jogos, ganhamos dois em casa. Podemos esperar essa vontade de manter nossa invencibilidade em casa, com nosso estilo de jogo na velocidade e com transição”, finaliza.

Myllaynne Lima

Da Reportagem Local