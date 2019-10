“Em Busca Do Tesouro” Gibis Ensina Educação Fiscal E Financeira às Crianças

Participar das escolhas públicas e acompanhar a gestão do dinheiro de todos é um direito cujo exercício deve ser estimulado ainda na infância. Para tanto, é essencial investir na formação de pequenos cidadãos e cidadãs a fim de que entendam não apenas o funcionamento do governo, mas também a necessidade de ter comportamentos financeiros saudáveis e, principalmente, a importância de conhecer a gestão de finanças públicas e pessoais.

Essa é a principal proposta do projeto “Em Busca do Tesouro”, organizado pela Secretaria do Tesouro Nacional (STN), do Ministério da Economia, em parceria com o Instituto Mauricio de Sousa, e apoiado pelo PNUD Brasil. De forma lúdica e com linguagem acessível, as crianças aprendem sobre o tema em sala de aula, com o apoio de gibis da Turma da Mônica produzidos especialmente para esse fim.

O piloto do projeto foi aplicado de forma promissora no final de 2018 em nove escolas no estado de Goiás, sendo sete delas públicas, uma privada de educação pública e uma privada, atingindo um total de 732 estudantes dos 4º, 5º e 6º anos. A receptividade de alunos e professores em relação ao conteúdo – contextualizado por histórias vividas por Mônica, Cebolinha, Magali, Cascão e turma – foi avaliado de maneira positiva pelos executores do projeto. Agora, o passo a ser dado em 2019 é uma avaliação de impacto que ampliará o público-alvo para até 30 mil meninos e meninas de escolas do Distrito Federal. Até o ano de 2021, cerca de dois milhões de crianças devem aprender educação financeira em sala de aula, com o apoio de gibis da Turma da Mônica produzidos especialmente para esse fim em todo Brasil.

“Em Busca do Tesouro” é um projeto da STN em parceria com o Instituto Mauricio de Sousa, e apoio da Escola de Administração Fazendária (ESAF), atualmente incorporada pela Escola Nacional de Administração Pública (ENAP), Programa Nacional de Educação Fiscal (PNEF), Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) e PNUD Brasil.

Em resumo, a proposta é sensibilizar a população acerca desses temas e, assim, fomentar o monitoramento social da administração pública por meio do uso dessas informações. Dessa forma, o projeto ainda atende à expectativa de mais de 30 associações, movimentos e ONGs especialistas no controle social dos gastos públicos no que diz respeito às temáticas trabalhadas pelo Tesouro Nacional e de que modo disseminar esse conteúdo para o público-alvo.

Ariane Pio

Da Reportagem Local