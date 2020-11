Em Apenas Uma Semana, Uma Empresa Tem Fios Furtados Duas Vezes

Em apenas uma semana, uma empresa teve duas vezes o registro de boletim de ocorrência por furtos de fios. De acordo com Waldemir Sanches Boni, que tem uma empresa de piscinas, na madrugada da última segunda-feira, bandidos retiraram 25 metros de cabos da entrada da empresa até dentro do imóvel.

Um prejuízo, conforme informou o empresário em torno de R$ 3200. “Isso sem contar que precisamos ficar um dia fechados até reativar toda a instalação”, disse.

Segundo ele, não é o único a reclamar do problema. Outras empresas estariam passando pela mesma situação.

Nesta semana, de sexta-feira para sábado, Boni registrou mais uma ocorrência. “Estou até atordoado. Retiraram todos os cabos que instalamos na semana passada e mais 120 metros. O prejuízo foi enorme”, disse.

O empresário comentou ainda que soube de mais seis casos de furtos de fios de cobre, que a Policia Cientifica iria fazer perícia nos locais.

Há alguns meses, todos os cabos foram furtados da avenida Kyonari Uemura, próximo a Unidade de Pronto Atendimento (UPA), no canteiro central. Foi mais de uma semana para que equipes reativassem a energia elétrica nos postes daquela área. Na rotatória de acesso a rodovia Alfredo Jorge Abdo, a iluminação foi reativada na semana passada.

Em contato com o delegado Helvio Roberto Bolzani, a Delegacia de Investigações Gerais (DIG) tem recebido ocorrências registradas sobre o tema, inclusive, com o esclarecimento de alguns casos.

Os fios de cobre são alvos fáceis de bandidos devido à facilidade, ao baixo índice de choques e ao alto valor agregado.

É na maioria das vezes revendido como sucatas.

Karla Konda

Editora Chefe