Em Ação Solidária, Vacina Antirrábica Será Aplicada Hoje No Aeroporto

Apesar de a campanha de vacinação contra a raiva ter terminado no começo deste mês, as famílias que não levaram seus pets para receber as doses terão mais uma oportunidade. Neste domingo (16), um posto de atendimento estará montado na Avenida Mogi das Cruzes, das 9 às 12 horas. O motivo é que será “um dia de cães”. No mesmo horário, a Associação AUmigas do Pet promoverá a 1ª Cãominhada.

A vacinação será ofertada gratuitamente. Para participar da Cãominhada, as inscrições devem ser feitas no local, no valor de R$ 12. Toda a renda arrecadada será revertida para o tratamento dos animais resgatados pela ONG. “Nós temos um grande número de animais que estão sob nosso cuidado; também doamos alguns filhotes que agora necessitam ser castrados, então esse é mais um evento para nos ajudar com as despesas. Convidamos todas as famílias que tenham pelo menos um animal em casa para prestigiar nossa Cãominhada. Será um dia de muita diversão e apreço pelos nossos animais”, explicou a presidente da Associação Naiara Fonseca.

Na ocasião, a equipe do Centro de Controle de Zoonoses aproveitará a oportunidade para orientar os participantes sobre a questão da posse responsável de animais.

A CAMPANHA

De acordo com a prévia divulgada pela Prefeitura Municipal, a Campanha contra raiva em Catanduva terminou com 17.635 animais vacinados. Foram 14.870 cães e 2.765 gatos imunizados. A meta era conseguir imunizar 20.888 cães e gatos. A Secretaria Municipal de Saúde orienta que os animais a partir dos três meses de idade devem ser vacinados anualmente.

