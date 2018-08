Em 23 Dias, Três Crianças São Picadas Por Escorpiões em Novo Horizonte

Em 23 dias, três crianças foram picadas por escorpiões em Novo Horizonte. Entre as vítimas, está um bebê de apenas onze meses e outro de um ano. A informação foi repassada pela Secretaria de Saúde da cidade que tem 40.225 habitantes.

O primeiro caso foi registrado em 16 de julho. Na época, a criança de onze meses foi picada pelo aracnídeo da espécie amarela. O acidente ocorreu no Lago das Garças, onde fica um condomínio de ranchos. A vítima estaria engatinhando quando teve contato com o escorpião. Ela tomou o soro anti-escorpião e se recupera em casa.

O segundo registro foi na última sexta-feira (3) no bairro Jardim São Vicente. O menino de um ano estava em casa. A família não teria percebido o motivo dos ferimentos e só depois de uma hora, viu que a criança foi picada por um escorpião amarelo. O menino foi encaminhado ao Hospital Padre Albino, onde foi aplicado soro. Ele está fora de perigo.

Na manhã de ontem (7), outro menino, desta vez de nove anos também teve contato com um escorpião e foi picado pelo tipo amarelo, o mais venenoso. Ele foi levado a Santa Casa de Novo Horizonte e de lá foi transferido para Catanduva, onde recebe medicação.

A Secretaria de Saúde informa que acompanha todos os casos e realiza a orientação aos moradores dos bairros sobre o que fazer quando ocorre algum incidente envolvendo escorpiões. As recomendações são de que em caso de picada de escorpião, a vítima deve ser levada imediatamente ao serviço de saúde mais próximo para receber o tratamento em tempo. O ideal é lavar o local da picada com água e sabão apenas.

Como medidas de prevenção, os moradores devem usar calçados e luvas nas atividades rurais e de jardinagem, além de examinar sapatos e roupas pessoais, de cama e banho, antes de usá-las. Além disso, não acumular lixo orgânico, entulhos e materiais de construção, vedar frestas e buracos em paredes, assoalhos, forros e rodapés.

Outra orientação é a de utilizar telas, vedantes ou sacos de areia em portas, janelas e ralos. Também é preciso manter limpos os locais próximos das residências, jardins, quintais e limpar terrenos baldios pelo menos na faixa de um a dois metros junto ao muro ou cercas.

Cíntia Souza

Da Reportagem Local