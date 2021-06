Elisiário vai abrir inscrições para Programa Municipal de Auxílio ao Desempregado

Na próxima segunda-feira, dia 14, serão abertas as inscrições para o Programa Municipal de Auxílio ao Desempregado da Prefeitura Municipal de Elisiário – Frente de Trabalho.

As inscrições serão realizadas até o dia 30 deste mês no Departamento Municipal de Assistência Social, localizado na Rua José Riscala 197 – Centro, das 8h às 12h.

O candidato ao programa deverá atender aos pré-requisitos: idade Mínima de 18 anos; tempo de desemprego igual ou superior a seis meses; não ser aposentado, pensionista, beneficiário de seguro desemprego ou qualquer outro programa assistencial equivalente.

O candidato também não deve possuir qualquer outra fonte de renda. É necessário residir em Elisiário por dois anos consecutivos. Não ter sido beneficiário do Programa nos últimos doze meses.

O valor da bolsa auxílio será de R$733,34 e uma cesta básica para seis horas de trabalho diário, de segunda à sexta-feira.

No ato da inscrição os candidatos devem apresentar certidão de Nascimento ou casamento; CPF e RG; Título de Eleitor, Carteira de Trabalho (se alguém da família estiver trabalhando registrado, levar último holerite); Se alguém da família receber benefício do INSS trazer comprovante de recebimento (extrato do banco do valor bruto total do benefício).

É necessário também o comprovante de endereço atual; comprovante de residência no município há pelo menos dois anos ( conta de luz/água em nome do candidato ou declaração de saúde ou escolar).

Maiores informações podem ser obtidas no Departamento Municipal de Assistência Social pessoalmente ou pelo telefone (17) 99608-6044.

Myllaynne Lima

Da Reportagem Local