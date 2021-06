Elisiário prorroga inscrições de processo seletivo

Ficam prorrogadas até o dia 27 de junho as inscrições para o PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO de provas e títulos no município de Elisiário, para as funções de:

Ø Farmacêutico (cadastro reserva)

Ø Fisioterapeuta (cadastro reserva)

Ø Médico do ESF I (cadastro reserva)

Ø Médico Ginecologista (cadastro reserva)

Ø Médico Pediatra (cadastro reserva)

Ø Professor de Educação Básica II – PEB II – Educação Artística (cadastro reserva)

Ø Professor de Educação Básica II – PEB II – Língua Portuguesa (cadastro reserva)

Inscrições: Serão realizadas através de formulário de inscrição, disponível no endereço eletrônico www.nemesisconsult.com.br até às 24 horas do dia 27 de junho de 2021, provas dia 04 de julho.

Mais informações no Edital nº 02/2021, através dos endereços eletrônicos www.elisiario.sp.gov.br e www.nemesisconsult.com.br

Da Reportagem