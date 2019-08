Elisiário Completa 27 Anos Com Festa Na Praça Da Matriz Neste Fim De Semana

O município de Elisiário promove neste fim de semana, do dia 09 de agosto (hoje), aniversário da cidade, até domingo, dia dos pais, a festa em comemoração aos 27 anos da cidade. O evento será na Praça da Matriz, com shows e brinquedos infantis gratuitos todas as noites.

Hoje, a partir das 20h, tem o tradicional bolo de aniversário com distribuição gratuita a todo o público presente, e nesta noite especial, quem comanda o show no dia do aniversário do município é a banda Estrela Super Som. No sábado, dia 10, a animação fica por conta da banda Uscara e Ela + Mila Menin. E no domingo, dia 11, para fechar a festa com chave de ouro tem o grupo Pagode da Alegria.

O prefeito Rubens Francisco conta que Elisiário faz parte de cada dia da sua história, e relembra os primeiros aniversários da cidade, destacando que a festa deste fim de semana celebra o crescimento e a evolução do município. “Esta grande festa que será realizada neste fim de semana vem para marcar e celebrar o constante crescimento de Elisiário ao longo dos últimos anos. Lembro-me nos primeiros anos do aniversário da cidade onde tínhamos como recurso apenas um caminhão de som, hoje temos o presente de receber 3 noites de evento, com 4 shows, ampla praça de alimentação e uma infraestrutura segura para receber toda a região. Elisiário faz parte de cada dia da minha história. Cresci e fui criado vendo cada passo deste município. Enquanto crescia, a cidade também se desenvolvia e sempre estive envolvido em tudo que fosse trazer benefício a todos que moravam aqui. Apesar de todas dificuldades enfrentadas, hoje me orgulho muito de ver a qualidade de vida que estamos conquistando. Acredito que o que faz uma cidade crescer é a somatória dos esforços de todos que vivem nela, uma somatória que se inicia em pequenas transformações e quando notamos já estamos vivendo em um espaço com muito mais recursos e com novas perspectivas”.

Sobre a festa do próximo fim de semana, o prefeito Rubens faz um convite especial para todos os cidadão de Elisiário e também as pessoas das cidades vizinhas. “Convido a todos da região para prestigiarem o 27º aniversário de Elisiário. Neste ano teremos shows e brinquedos infantis gratuitos todas as noites, além do tradicional corte do bolo na sexta-feira (09/08) com distribuição gratuita a todo o público presente no evento”.

André Santos

Da Reportagem Local