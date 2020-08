Elenco do Bax Catanduva se Reapresenta no Dia 20 de Agosto

O elenco da Tietê Agroindustrial/Bax Catanduva se reapresenta à comissão técnica na próxima quinta-feira, 20 de agosto, às 16 horas, no Ginásio Anuar Pachá. De acordo com a dirigente da equipe, Natália Burian, nos dias que antecedem a reapresentação, as jogadoras serão submetidas ao teste para a Covid-19. Esse é um dos itens do protocolo para a retomada das atividades. “Seguiremos todas as orientações para que possamos trabalhar com segurança. Os treinamentos serão em forma de revezamento, com três atletas por vez, para evitar aglomeração, distanciamento mínimo de dois metros”, explica.

Nas primeiras semanas, segundo Natália, a prioridade será a avaliação física. A comissão técnica vai trabalhar o condicionamento físico para que as jogadoras reforcem a resistência. Os treinamentos foram paralisados em março, poucos dias depois da apresentação oficial do time, devido à pandemia do novo coronavírus. Foram orientadas atividades a serem realizadas em casa. A equipe conta com as armadoras Larissa e Natália, a ala/armadora Thaíssa, as alas Mariana e Joice, a pivô Lorraine e as alas-pivôs Jennifer e Andressa.

A Federação Paulista de Basquete (FPB) desenvolveu manual de orientações a serem seguidas pelos profissionais no retorno das atividades: ao sair de casa o atleta deve colocar o calçado limpo na porta de entrada, utilizar máscara durante todo percurso até o clube, levar pequeno frasco de álcool em gel para uso sempre que necessário, informar quaisquer sintomas aos pais ou responsável e contato com técnico ou responsável – WathsApp/google.

Na saída do atleta para o treino é necessário: organização do material para um deslocamento seguro ao local de treino, sendo necessário no mínimo: máscaras de tecido, sacola plástica higienizada, garrafa térmica para uso próprio durante os treinos, álcool em gel, dar preferência ao transporte individual. Ida ao treino sem contato com pessoas: assim como a volta, deverá ser feita com o uniforme de treino no corpo, para evitar uso de vestiários, sendo o atleta responsável pela higiene do mesmo. Ida ao treino, após contato com pessoas: ao chegar ao clube, trocar de roupa e higienizar as mãos corretamente antes de colocar a máscara, com álcool em gel ou água e sabão.

Myllaynne Lima

Da Reportagem Local

