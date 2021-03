Egressas do Curso de Enfermagem UNIFIPA Validam Diplomas Nos EUA

As profissionais de enfermagem Irina Rubia Queiroz e Reani Tiessa Paola Aguiar Aranha, formadas pelo Centro Universitário Padre Albino/UNIFIPA celebraram uma nova conquista na carreira, com a validação dos diplomas de Bacharelado internacionalmente. Irina, que já vive na Flórida/EUA, e Reani, em Catanduva, relatam que o processo para ter o diploma aceito fora do Brasil foi longo.

“Nós enviamos os formulários para o Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo/COREN-SP e contamos com o auxílio do Núcleo de Internacionalização da UNIFIPA para a documentação, o que nos ajudou muito nessa conquista e estamos muito felizes e orgulhosas”, disseram. Com a validação dos diplomas, ambas podem atuar como profissionais nos Estados Unidos.

Enquanto esperavam pela transcrição, as ex-alunas passaram por teste de proficiência da língua inglesa para serem autorizadas a prestar a prova da licença de Enfermagem. “Em qualquer estado americano, para ser enfermeiro, o profissional tem que ser aprovado nessa prova”, esclarece a Profa. Dr. Giovana Vidotti, coordenadora do Núcleo de Internacionalização da UNIFIPA.

“O curso de Enfermagem da UNIFIPA possui matriz curricular e plano de ensino aceitos internacionalmente, o que permite ao egresso atuar tanto no Brasil quanto em outro país”, ressalta a Profª. Ma. Luciana Braz de Oliveira Paes, coordenadora do curso de Enfermagem.

Ariane Pio

Da Reportagem Local