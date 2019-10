Egressa De Biomedicina Da UNIFIPA É Qualificada Para Mestrado

A egressa do curso de Biomedicina da UNIFIPA – Centro Universitário Padre Albino e atualmente mestranda em Ciências da Saúde no Laboratório de Investigação Molecular do Câncer da Faculdade de Medicina de Rio Preto (conhecida como FAMERP), Francine Moraes Gonçalves, submeteu seu trabalho, intitulado ‘Via de Sinalização mTOR e efeitos dos seus inibidores’, à banca de qualificação de mestrado.

Tal ação ocorreu no final do mês passado, dia 26 de setembro, às 9h00, sendo a banca composta pelas professoras Ana Paula Girol, coordenadora do curso de Biomedicina da UNIFIPA, e Érika Pavarino, da FAMERP. A aluna egressa de Biomedicina é, atualmente, orientada pela professora Débora Zucari.

“Vários egressos da Biomedicina estão seguindo carreira acadêmica! Fico muito feliz com essas conquistas dos nossos egressos. Sinal que o curso tem preparado os alunos para diferentes áreas de atuação. A pesquisa é parte importante na vida do Biomédico e o curso de Biomedicina tem investido muito nisso”, disse a professora Ana Paula, que também é pró-reitora de Pesquisa e Pós-Graduação da UNIFIPA.

Conquista da Biomedicina

O curso parece estar gerando resultados prósperos para a instituição de ensino. Conforme já noticiado pelo O Regional, o Grupo de pesquisa da UNIFIPA, que é coordenado pela professora Ana Paula Girol, pró-reitora de Pesquisa e Pós-Graduação, teve um artigo aceito para publicação em revista internacional e trabalhos apresentados em congressos nos meses de agosto e setembro. Esse é um dos resultados parciais de trabalhos de iniciação científica dos cursos de Biomedicina e Medicina, bem como projetos de mestrado e doutorado desenvolvidos na instituição.

Da Reportagem Local