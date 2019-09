Educadores Participam De Capacitação Sobre BNCC Para Aprimorar Prática Escolar

Educadores da Rede Municipal de Ensino de Catanduva passaram por uma capacitação que tinha como principal intuito aprimorar a prática escolar. A palestra foi ontem, terça-feira, dia 17 de setembro, a partir das 18h30, no salão social do Clube de Tênis. Luís Vicente Ferreira foi o responsável por abordar o tema ‘BNCC e Implicações da Prática Escolar’.

“O objetivo é propiciar momento de estudo e reflexão, pois a BNCC é um documento que determina competências gerais e específicas, habilidades e aprendizagens essenciais que os alunos devem desenvolver durante cada etapa da educação básica”, explicou, em nota oficial, a Secretária de Educação, Tânia Aparecida Ribeiro Fonseca.

Já a assessoria da Prefeitura de Catanduva, em mensagem enviada ao O Regional, complementou: “O currículo do professor e doutor Luís Vicente Ferreira é expressivo e demonstra que os educadores de Catanduva terão muitos ensinamentos. Licenciado em Letras e Pedagogia, ele possui especialização em Qualidade da Educação Básica em Washington (EUA) e Metodologia do ensino de Línguas em Toronto, no Canadá. Luís Vicente Ferreira, que tem experiência na área por mais de 25 anos, também é doutor em Ciências Sociais e Educação pela PUC e pós-doutor em Neurociências da Infância na Itália. Possui, ainda, no currículo conhecimentos em Neurociências e Tecnologia no ‘Child Play’, na Califórnia, além de pós-doutorado na Finlândia”.

Vale ressaltar que BNCC é a sigla para Base Nacional Comum Curricular.

