Educadores de Escolas Públicas Poderão Fazer Cursos Online e Gratuitos

Educadores de escolas públicas de todo o país poderão fazer cursos online e gratuitos, promovidos pela Faculdade de Educação e pelo Núcleo de Novas Arquiteturas Pedagógicas da USP.

O ano começou com uma nova oportunidade de desenvolvimento profissional para os educadores de escolas públicas brasileiras. A Faculdade de Educação da USP e o Núcleo de Pesquisas em Novas Arquiteturas Pedagógicas (NAP-USP), em parceria com o Instituto iungo, estão com inscrições abertas para os Cursos de Atualização “Repensando o Currículo”, online e gratuitos.

Até o dia 5 de fevereiro, as escolas públicas de todo o país podem inscrever docentes dos anos finais do Ensino Fundamental e do Ensino Médio, coordenadores pedagógicos e diretores no programa.

Os cursos – em quatro áreas: Humanidades, Linguagens, Ciências e Projetos de Vida – promoverão o desenvolvimento profissional dos participantes por meio de experiências e práticas educativas emancipadoras e ativas, auxiliando escolas e suas equipes a repensarem o seu papel, o currículo e as práticas educacionais. O programa acontece de 01/3 a 30/4 e cada curso tem carga horária de 120 horas. Todas as informações e o formulário de inscrição estão disponíveis no site: www.repensandocurriculo.org.

Ariane Pio

Da Reportagem Local