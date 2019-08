Educação SP Oferece 18 Mil Vagas Para Alunos da Rede Estadual

Os alunos das escolas estaduais de São Paulo matriculados nas três séries do Ensino Médio já podem se inscrever para o Educa SP, um programa da Secretaria Estadual da Educação realizado em parceria com a Universidade de São Paulo (USP).

Os estudantes têm à disposição 18 mil vagas para cursos de 40h, ministrados por professores da USP na modalidade de ensino à distância. Há opções como astrobiologia, desenvolvimento de aplicativos e jogos, fotografia, tecnologia, entre outros temas. Os estudantes com maior assiduidade escolar terão prioridade para garantir as vagas.

O curso é dividido em 2h diárias de atividades, que reúnem videoaulas, estudo de material complementar e tarefas guiadas por tutores, que são alunos de graduação da USP. O programa também inclui pelo menos uma visita presencial do estudante ao campi da USP mais próximo de sua residência. Além da capital, a universidade tem sete unidades instaladas pelo Interior de São Paulo.

Com o programa, a Seduc quer ampliar a formação dos estudantes do Ensino Médio, desenvolvendo capacidades que vão além dos conteúdos da sala de aula, além de fornecer uma amostra da vida universitária. No projeto, os alunos terão cursos que desenvolvem áreas artísticas e técnicas, colaborando para a formação completa do indivíduo.

Para fazer os cursos, os estudantes da rede estadual poderão utilizar os computadores da escola, quando disponíveis. As inscrições devem ser feitas pelo site www.vemprausp.org.br até as 12h do dia 30 de agosto. As aulas começam no dia 30 de setembro.

Ariane Pio

Da Reportagem Local