Educação Oferece Formação Para Docentes Sobre Uso Da Tecnologia Para Lecionar

Começou ontem (03), o curso online realizado pela Secretaria Estadual da Educação, por meio da Escola de Formação dos Profissionais da Educação (Efape), do curso “Tecnologias na Prática”, e está dividido em três módulos.

O objetivo do curso é para a preparação dos educadores para utilização de tecnologias no planejamento metodológico das aulas em diversos formatos e possibilidades.

A formação é direcionada a todos os docentes (inclusive os eventuais), diretores de escola, vices, professores coordenadores, professores coordenadores de núcleo pedagógico, diretores dos núcleos pedagógicos e supervisores de ensino.

Para participar, não é necessário se inscrever previamente. Os profissionais podem acessar o ambiente AVA, no site da Efape (http://www.escoladeformacao.sp.gov.br), e ter acesso ao conteúdo assim que clicar no termo de aceite.

O curso não é obrigatório, porém fundamental para contribuir com o desenvolvimento das habilidades e competências dos educadores, que cada vez mais terão que utilizar a tecnologia como aliada do ensino.

Os módulos serão disponibilizados semanalmente e são compostos por vídeos e textos, além da possibilidade de interação por meio da comunidade virtual de aprendizagem.

No primeiro módulo, serão abordados diversos assuntos, tais como ensino remoto e híbrido, além do uso de metodologias ativas. Além disso, o módulo vai apresentar como a tecnologia pode ampliar as possibilidades dentro dos planos de aulas, otimizar o trabalho do professor e contribuir com a aprendizagem do estudante.

No segundo módulo, que será disponibilizado no dia 10 de agosto, os docentes poderão aprender um pouco mais sobre os recursos das ferramentas tecnológicas e as oportunidades de interatividades possíveis com o Google Classroom e Microsoft Teams. Os participantes também poderão entender mais sobre o funcionamento do Centro de Mídias da Educação de São Paulo.

Por fim, o último módulo, disponibilizado no dia 17 de agosto, abordará de forma prática como essas tecnologias devem ser implementadas na rotina docente. O conteúdo vai fornecer, por exemplo, dicas de como criar um roteiro, utilizar a iluminação e fazer o melhor enquadramento para gravação de videoaulas, informações sobre como fazer transmissões ao vivo, criação de cenário e técnicas de edição.

Ariane Pio

Da Reportagem Local

