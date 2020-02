Educação Divulga Calendário e Ações Contra Dengue

O calendário escolar da rede municipal de Catanduva não terá alterações, por conta da preocupação com as crianças cujos pais trabalham a Secretaria Municipal de Educação, neste primeiro momento, não acompanhará as mudanças nas férias escolares previstas para as escolas da Rede Estadual de Ensino.

“Vamos analisar como funcionará o sistema e, a partir do próximo ano, verificar se será benéfico para as nossas crianças seguir o Estado no calendário letivo. Por se tratar de uma novidade, manteremos as férias na metade do ano”, destaca a secretaria de educação, Tânia Aparecida Ribeiro Fonseca.

Lembrando que a rede de ensino estadual seguirá cronograma da governo estadual de educação, onde cada bimestre haverá recesso.

Outro ponto importante que a Educação Municipal de Catanduva quer deixar bem nítido na mente das crianças, a conscientização do combate a dengue.

Conscientização

Como a conscientização tem papel fundamental no combate ao Aedes aegypti, a Secretaria Municipal de Educação distribuirá 10 mil panfletos educativos para crianças e familiares sobre os cuidados necessários para eliminar os criadouros do Aedes, mosquito que transmite a dengue, zika e chikungunya.

O assunto faz parte do projeto educativo e será tratado no decorrer do ano.

Ariane Pio

Da Reportagem Local