Educação Define Dia e Horários Para Cumprimento de Hora Aula de Trabalho Coletivo

A Secretária Municipal de Educação, Cláudia Cosmo, definiu por meio de resolução, o dia e horários para que os professores cumpram a hora aula de trabalho coletivo (HTPC), no Sistema Municipal de Ensino.

De acordo com o documento, assinado no dia 06 de janeiro, mas publicado na edição de ontem do Diário oficial do Município, todas as escolas municipais deverão cumprir a HTPC às quartas-feiras, das 18h30 às 20h10, com exceção da Escola Claudiomar Couto, que cumprirá a HTPC das 17h20 às 18h50.

Ainda conforme a resolução, os atuais docentes que possuem acúmulo de cargo cumprirão a HTPC do último cargo, em sua sede de lotação, em sua aula livre, juntamente com o Coordenador Pedagógico.

Compete à Secretaria Municipal de Educação, solucionar os casos omissos.

Em outro documento, a secretária estabelece a quantidade de alunos por sala de aula. “Na organização do atendimento à demanda escolar, sempre que houver disponibilidade de recursos físicos, deverão ser observados como critérios para organização e composição de classes/turmas os seguintes referenciais quanto à média de alunos por classe, conforme recomendado pela Indicação nº01/98 do Conselho Municipal de Educação: a – oito crianças para as classes de Berçário I; b –dez crianças para as classes de Berçário II; c – 15 crianças para as classes de Maternal; d – 20 crianças para classes de Jardim I; e – 25 para classes de Jardim II. O atendimento à demanda escolar da Educação Infantil ocorrerá considerando a margem de 10% sobre o número de alunos”, consta.

Para o ensino Fundamental, as classes devem ser compostas, dentro do possível, por 25 alunos para 1º e 2º anos , 30 e 35 para as demais séries.

Para o EJA (Educação de Jovens e Adultos) serão 35 para as séries iniciais e 40 para as séries finais.

Karla Konda

Editora Chefe