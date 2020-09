Edital Destina R$ 40 Mi Para Projetos Que Melhorem A Qualidade De Vida De Pessoas Com Deficiência

Atualmente, cerca de 45 milhões de brasileiros convivem com alguma deficiência por isso, um edital está aberto pela Financiadora de Estudos e Projetos (Finep), em parceria com o Ministério da Saúde, irá financiar projetos de pesquisa e inovação que contribuam para o desenvolvimento de tecnologias essenciais para inclusão e melhoria da qualidade de vida para pessoas com deficiência, idosos ou pessoas com mobilidade reduzida.

As propostas devem ser apresentadas até às 17h desta sexta-feira (18).

Serão destinados cerca de 40 milhões para produtos, equipamentos, dispositivos, recursos, metodologias, estratégias, práticas e serviços que promovam a funcionalidade relacionada à atividade e à participação de pessoas com algum tipo de deficiência no seu cotidiano.

O edital propõe cinco linhas temáticas para fomento: auxílios para o desempenho autônomo diário e laboral da pessoa com deficiência e das pessoas idosas; auxílios para ampliação da habilidade visual, auditiva e que promovam desenvolvimento intelectual para pessoas com deficiência; órteses, próteses e meios auxiliares de locomoção; habilitação e reabilitação; soluções inovadoras para atualização das tecnologias assistivas do SUS.

Além do Ministério da Saúde, integram o projeto o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações (MCTI) e o Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos (MMDFH).

A divulgação do resultado final está prevista para dezembro. Saiba mais, acesse http://www.finep.gov.br.http://www.finep.gov.br.

Ariane Pio

Da Reportagem Local