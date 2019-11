Edital De Incentivo Às Artes É Publicado E Inscrições Vão Até Dia 19

O Edital de Incentivo às Artes, uma proposta da Secretaria de Cultura e do Fundo Municipal da Cultura, foi publicado e as inscrições já estão abertas. A iniciativa se trata de um suporte à produção artística local, e os interessados em apresentar projetos podem se inscrever até o dia 19 de novembro.

De acordo com a informação, serão aprovadas até três propostas e todas devem ser inéditas. Cada uma receberá o prêmio de R$ 18 mil para a produção, podendo participar pessoas físicas e jurídicas de caráter cultural, que residem em Catanduva há, pelo menos, dois anos. “Este EDITAL visa à CONCESSÃO DE RECURSO DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA para a realização de até 3 (três) projetos inéditos com prêmio de R$ 18.000,00 (Dezoito mil reais) cada, cujas ações sejam acessíveis ao público, contribuam para a construção de conhecimentos e beneficiem a produção e fruição de bens artísticos e culturais”, consta no Edital.

Também é informado que os trabalhos apresentados devem ser nas áreas de: audiovisual, artes visuais, dança, literatura e programa de incentivo à leitura, música, teatro e outros formatos (que devem ser criados e propostos pelos interessados).

Ainda conforme o Edital, o julgamento dos projetos será efetuado considerando os critérios, na seguinte escala de prioridade: Relevância artística e criatividade do projeto; Interesse público; Ineditismo; Contrapartida; Qualificação dos artistas e dos técnicos responsáveis envolvidos no projeto; Compatibilidade orçamentária da proposta; Descentralização geográfica e capilaridade na cidade de Catanduva e Viabilidade de realização do projeto.

O edital completo e seus anexos podem ser acessados no site oficial da Prefeitura: www.catanduva.sp.gov.br. Para outras informações, é possível, ainda, entrar em contato pelo telefone (17) 3531-5100, pedindo para falar com Cris Anovazzi ou Letícia Monteiro.

Da Reportagem Local