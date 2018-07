“É Muito Bom Me Inserir na Área Em Outro País”, Diz Estudante em Cambridge

A estudante Isabela Ferreira, aluna do curso técnico de Informática da Escola Técnica Estadual Philadelpho Gouvêa Netto, de São José do Rio Preto é uma entre cinco jovens que foram selecionados para estudar na Universidade de Cambridge, na Inglaterra. A jovem foi selecionada pelo programa Reach Cambridge, voltado a jovens de escolas públicas ou bolsistas de instituições particulares. Ao todo, foram concedidas cinco bolsas para brasileiros entre 15 e 17 anos nestas condições.

A estudante embarcou para Inglaterra na última quinta-feira (26). Lá, a aluna fará um curso de 22 dias de Ciência da Computação e Matemática. Para conquistar a vaga, Isabella passou por um processo seletivo em inglês que incluía quatro redações sobre diversos temas e entrevista online por vídeo. Seu histórico acadêmico também foi avaliado pela universidade.

“Em termos de desenvolvimento pessoal está sendo incrível, porque estou viajando sozinha. Em três dias em Londres, conheci boa parte da cidade andando de ônibus e metrô, aprendendo a me virar e crescendo como uma pessoa independente”, comemora a estudante.

Além do curso gratuito, a jovem terá acomodação na universidade e duas refeições por dia, participará de passeios, workshops e excursões do programa. “É muito bom me inserir na área na qual tenho interesse em outro país e estudar com professores formados nas mais renomadas universidades da Europa”, diz Isabella.

