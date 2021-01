Durante Perseguição Policial, Dupla Não Respeita Sinalização e Bate em Carro

Uma câmera de segurança flagrou o momento em que os dois homens que tentavam fugir da polícia, não respeitaram a sinalização de pare em um cruzamento e bateram contra um carro que trafegava na mão preferencial. O acidente aconteceu na esquina das ruas Campinas e Santa Cruz das Paineiras, na tarde de quarta-feira (13). Com o impacto da colisão, a dupla foi lançada da motocicleta e caiu no asfalto.

De acordo com informações da Polícia Militar, os dois homens estariam tentando fugir de uma abordagem supostamente por estarem com entorpecentes. A quantidade de droga apreendida não foi divulgada pela corporação. Por conta do acidente, o passageiro da motocicleta precisou ser socorrido e encaminhado para um hospital particular de Catanduva, onde permanece internado. O piloto sofreu apenas ferimentos leves. Ainda segundo a Polícia Militar, o motorista do carro envolvido na batida não se machucou, mas teve o veículo danificado.

Myllaynne Lima

Da Reportagem Local