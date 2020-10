Durante O Mês, Unimed Catanduva Realiza Diversas Ações De Conscientização

Durante o mês de outubro que é o mês de conscientização contra o câncer de mama, a Unimed Catanduva estará realizando várias ações. Neste mês, em que o rosa se torna destaque em publicidades e mídias diversas, é importante ressaltar a importância do autocuidado. Não há melhor maneira de proteção que o diagnóstico precoce e a busca por especialistas no momento certo. “Quanto antes melhor” é o mote da campanha deste ano da Sociedade Brasileira de Mastologia (SBM).

Por isso, a Unimed Catanduva reforça a necessidade de prestar atenção ao nosso próprio corpo. Afinal, é ele quem dá os primeiros sinais de que algo não está indo bem. A prática de atividades físicas e uma boa alimentação são recomendadas. O autoexame, por sua vez, é considerado um método eficiente para verificar anormalidades nos mamilos. Isso vale para mulheres e homens.

O autoexame deve ser feito uma vez ao mês, pelo menos. “Preferencialmente, distante dos ciclos menstruais. Nesse período, o corpo sofre algumas modificações, os seios ficam inchados e isso pode causar falsas impressões. Importante ressaltar que o autoexame não substitui o exame clínico”, explicou o mastologista Eduardo Malaquias Chagas, cooperado da Unimed Catanduva. Ao notar manchas ou nódulo, um especialista deve ser procurado imediatamente.

O exame de mamografia e a consulta com mastologista são indicados para mulheres acima de 40 anos ou que tiveram casos de câncer de mama na família. É importante que ambos sejam feitos anualmente.

Na Unimed Catanduva, as ações do Outubro Rosa incluem campanha de conscientização em publicidades diversas, Live da Saúde – com a participação do mastologista Eduardo Malaquias Chagas, palestra online nas empresas e ações de conscientização aos usuários do Hospital Unimed São Domingos (HUSD).

Ariane Pio

Da Reportagem Local