Dupla Sertaneja Realizará Show em Prol do Mahatma Gandhi

No próximo domingo, 9 de fevereiro, o Café Colonial Dona Angola contará com a música ao vivo da dupla Flávio & Rodrigo. O evento é o início de uma parceria entre a instituição e um dos mais renomados escritórios de empresariamento de artistas do interior. O show será a partir das 9h da manhã.

“A apresentação de cantores durante o Café Colonial Dona Angola é um atrativo a mais que proporcionamos aos clientes que adquiriram seus convites com dois intuitos. O primeiro deles é ajudar o Hospital Mahatma Gandhi, pois toda a renda é revertida à instituição. O outro é a certeza de saborear uma grande variedade de opções, dignas dos antigos cafés coloniais que as famílias preparavam nas fazendas. Por isso, a presença de artistas deixa a manhã de domingo mais agradável”, comentou o Presidente do Hospital Mahatma Gandhi, Dr. Luciano Lopes Pastor.

O vice-presidente, Marcelo Fernandes, também comentou sobre a importância do evento. “Além de tudo o que proporciona aos convidados, as atrações musicais também acabam sendo uma vitrine e um incentivo aos artistas. Uma troca salutar. Os cantores trazem suas vozes e o Hospital abre um espaço para mostrarem seus talentos, além das divulgações que fazemos em todas as redes sociais e plataformas digitais que utilizamos. Todos saem ganhando, inclusive e principalmente quem adquire o convite para ajudar nosso Hospital”, destacou.

Os convites custam R$30,00 e crianças de 11 a 15 anos pagam R$15,00 e podem ser adquiridos através do telefone (17) 35245-9070. Todo o valor arrecadado será revertido para a manutenção e funcionamento do Hospital.

A HISTÓRIA DA DUPLA

A tradição musical vinda do avô “Zé Pequeno” despertou nos irmãos Flávio e Rodrigo o amor ao estilo sertanejo. A dupla conta hoje com 10 anos de carreira, que inclui o primeiro lugar no Fest Record Sertanejo 2015, o maior festival de música sertaneja do interior paulista, contanto com mais de 600 inscritos.

Em 2016 lançaram o primeiro álbum “Se For Pra Ficar”, com composições próprias e sucessos como “Vai Pra Balada” e “Cheio de Defeitos”. “Todo palco tem um momento único, nenhum é o será como outro, a busca por algo melhor sempre alimenta nosso sonho. Por isso quem estiver presente no Café Colonial Dona Angola, no próximo dia 09 de fevereiro, irá participar de uma apresentação musical preparada com todo o carinho, especialmente para a ocasião”, afirma Flávio, um dos cantores da dupla.

A dupla faz parte do estrelado elenco do escritório de agenciamento artístico JRS – Shows, Eventos e Leds: site jrsshowseventos.com.br – Telefones (17 – 99158-1449 – 3041-1198).

Myllaynne Lima

Da Reportagem Local