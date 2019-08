Dupla Jordana & Faust Faz Visita Na Band FM

Ontem (2) a Band FM recebeu duas convidadas que estão fazendo o maior sucesso nas rádios brasileiras, a dupla Jordana & Faust. Neste ano de 2019 lançaram seu album “Intenso” CD & DVD, com 08 músicas, gravado em Goiânia em uma apresentação ao vivo. Sendo “Traição Premeditada” sua música de trabalho, executada nas Radios e conta com mais de 500 mil visualizações no Youtube.

Elas se conheceram em 2017, na cidade de Divinópolis/MG ao trabalharem em bandas-baile da empresa Lex Luthor. Em agosto do mesmo ano, a dupla decidiu unir as suas vozes e o seu amor pela música sertaneja, começando a divulgar o seu trabalho pelo Brasil. Com pouco mais de um ano de estrada, Jordana & Faust já abriram shows de grandes nomes da música brasileira.

No dia 02 de outubro de 2017, Jordana & Faust mostraram o seu trabalho pela primeira vez na televisão. Elas se apresentaram no quadro Dez ou Mil, no Programa do Ratinho. Em 2018, a dupla novamente retornou ao SBT, desta vez, no Programa Raul Gil, onde participou do quadro Jogo do Banquinho. Nesta oportunidade, Jordana & Faust lançaram a sua primeira música de trabalho “Chá de Cadeira”, a qual já ultrapassou a marca de 100 mil visualizações no YouTube. A dupla ainda conta com mais um sucesso do seu trabalho: a música “A Regra do Jogo”

Desde crianças ligadas ao universo da música, Jordana & Faust decidiram, unir as suas vozes, levando o estilo sertanejo raiz, romântico e universitário aos palcos. Com pouco mais de um ano de estrada, a dupla já conta com a gravação de duas músicas, e o primeiro Album CD & DVD “Intenso”, este álbum esta disponível em todas as plataformas Digitais.

A dupla, juntamente com a sua banda, vem se destacando no estado de Minas Gerais, realizando eventos na região e abrindo shows de grandes nomes da música sertaneja como Gusttavo Lima e Jads & Jadson e outros mais. A R3 Produções e Eventos é a empresa responsável pela dupla Jordana & Faust.

Ariane Pio

Da reportagem local