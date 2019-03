Dupla Comete Dois Roubos e um Furto e é Presa em Flagrante no Centro

Uma dupla de 22 e 33 anos, suspeita de cometer dois roubos e um furto, foi presa em flagrante no centro de Catanduva. O caso foi registrado na manhã da última quinta-feira (28). No momento em que foram abordados pela PM, celular de uma das vítimas tocou. Um dos criminosos inclusive confessou que no dia anterior havia cometido uma tentativa de homicídio em Ibirá.

Conforme informações do boletim de ocorrência, uma estudante de 22 anos foi a primeira vítima a procurar a Polícia Militar. Ela disse que foi abordada por dois criminosos. Um deles estava com camiseta de time de futebol, enquanto que o segundo estava com camiseta vermelha. Depois de ameaçar a jovem, eles anunciaram o assalto e levaram o celular dela.

A PM começou a realizar buscas para encontrar os suspeitos. Uma hora depois, localizaram os criminosos com as mesmas roupas que foram descritas pela estudante. Em revista pessoal, os policiais encontraram nos bolsos do homem de 33 anos dois celulares de marcas diferentes.

No momento da abordagem, um dos celulares começou a tocar. Ao atenderem, os policiais ouviram o relato de outra vítima que contou que criminosos foram até o estabelecimento comercial dele e tentaram vender o celular da jovem. Neste momento, eles pegaram o celular da vítima que estava sobre o balcão.

A terceira vítima, uma balconista de 25 anos procurou a PM e disse que a mesma dupla a ameaçou a roubou R$ 12. Quando foram questionados, os criminosos confessaram os crimes. Um deles, de 33 anos disse que no dia anterior cometeu uma tentativa de homicídio em Ibirá, cidade onde morava. Depois disso fugiu e encontrou o outro criminoso em Catanduva. A dupla foi encaminhada ao Plantão Policial, onde foi presa em flagrante e encaminhada a Cadeia de Catanduva, onde está a disposição da Justiça.

Três pessoas foram presas em Catanduva suspeitas de terem invadido uma fazenda e roubado laranjas em Novo Horizonte. O caso foi registrado também na última quinta-feira.

Um vigilante da fazenda foi quem teria visto os criminosos iluminando os pomares de laranja. Ao ver o vigia eles saíram correndo em direção aos carros. O dono da propriedade estava no local e foi ameaçado. Durante a fuga dos assaltantes, conseguiu ver a placa de um dos carros.

De acordo com o registro policial, os assaltantes estavam armados e depois do crime fugiram para Catanduva em dois veículos. As equipes da PM ficaram na rodovia Washington Luís (SP-310). Um dos veículos passou pelo trecho e ao ver as viaturas, fugiu. Ele foi encontrado na Estrada da Jacuba.

Na abordagem, os policiais viram que duas pessoas estavam no veículo, uma Strada. O motorista tinha 26 anos e o passageiro 51 anos. Antes de realizarem a abordagem, os policiais viram o passageiro arremessar algo pela janela. Os PMs foram até o local e encontraram um simulacro de pistola. Nas buscas realizadas no veículo foi encontrado um capuz preto e quatro lanternas. Quando foram questionados, eles disseram que foram até a fazenda e levaram sacos de laranja. Eles inclusive confessaram que junto com eles havia outro homem em um Fiesta.

Uma equipe da PM foi até a casa do suspeito, de 48 anos e o encontraram lavando o carro que tinha lama. Dentro do porta-malas do carro foram encontrados dois sacos de laranja. Os suspeitos foram presos.

