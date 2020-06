Dupla Catanduvense Tomás Henrique e Rafael Vai Promover Primeira “Live-móvel”

Uma das principais duplas sertanejas da região, a dupla catanduvense Tomás Henrique e Rafael decidiu inovar e realizará, nesta sexta-feira (19), a primeira live itinerante do país. A chamada “live móvel” será transmitida pelo canal da dupla no YouTube, a partir das 15h30, e percorrerá as principais ruas do Centro de Catanduva, levando bastante música para quem estiver no comércio da cidade.

A “live móvel” também tem objetivo social: quem estiver assistindo pelo YouTube poderá realizar doações, que serão revertidas para famílias carentes do município. Para o primeira voz, Tomás Henrique, o projeto foi a maneira encontrada de levar entretenimento para um maior número de pessoas, sem gerar aglomerações, e, ao mesmo tempo, ajudar quem mais precisa neste momento de pandemia.

“Como nós não podemos fazer shows, somos o setor mais afetado e menos ajudado nesta pandemia, precisávamos fazer alguma coisa que desse retorno pra gente e que, ao mesmo tempo, não infringisse as regras da quarentena e ainda tivesse caráter social. Foi quando tivemos a ideia da live móvel. É um show que não vai gerar aglomeração, ninguém vai correr atrás do trio, mas que vai nos ajudar e ajudar também famílias carentes que estão precisando neste momento”, disse.

Os custos da live estão sendo bancados por patrocinadores e empresas que se propuseram a ajudar a classe dos músicos neste momento. “Não tá sendo barato, não (risos). Por isso, a gente precisa agradecer demais as empresas e as pessoas que estão nos ajudando a sobreviver neste momento. Eles estão ajudando não só os músicos, que vivem exclusivamente da música, mas também as famílias carentes, que receberão todas as doações que vierem nesta live”, explicou o cantor.

Essa é a segunda live que a dupla catanduvense fará neste período de quarentena. A primeira, realizada no dia 26 de abril, no Yellow Door Pub, em Catanduva, arrecadou mais de R$ 15 mil em doações, como alimentos, roupas e produtos de higiene pessoal.

Sobre a dupla

Formada em 2016, a dupla Tomás Henrique e Rafael mora atualmente em São José do Rio Preto, onde gravou o pocket DVD “É Tudo Nosso”, no final do ano passado. Além de cantarem, Tomás Henrique e Rafael também são compositores e já “emplacaram” músicas autorais nos DVDs do cantor sertanejo Joab e da dupla Bruno e Humberto. No Spotify, a música mais ouvida da dupla é o single “Pavor”, lançado em 2017, com mais de 96 mil visualizações.

Myllaynne Lima

Da Reportagem Local

