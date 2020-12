Duda Landim Participa Novamente De Programa De Tv No Próximo Sábado

Duda Landim, cantora catanduvense está participando de um programa de tv na Band Interior como jurada e agora ela está também participando como cantora ao final do programa, soltando sua voz e seu talento.

Já o programa que Duda está participando é uma produção independente, com apresentações semanais que estreando no sábado (19) pela Band Paulista. Segundo Duda Landim neste sábado (02) além de ser jurada do programa, ela também apresentará músicas ao final do programa. No ultimo sábado (26), a cantora também teve a participação como jurada e cantora com sua música de trabalho “Tão perto e tão distante”.

O programa intitulado como “Eu sou mais” será um espaço para calouros com prêmios que envolvam divulgação de várias músicas e espaço para artistas e marcas com essa fórmula que já fez muito sucesso na TV, as 9h, na Band Paulista.

“Eu quero agradecer o carinho de todos que me acompanham e que estiveram comigo no ano 2020, espero encontrar e fazer meus shows no ano que está por vir com este mesmo afeto e amor dos meus fãs e familiares, e a imprensa que me apoiou neste ano de tantos desafios por conta do covid-19”.

Ariane Pio

Da Reportagem Local