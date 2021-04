Duda Landim Estreia Novo Vídeo Clipe de Música Escrita Por Erik Morais

A cantora catanduvense Duda Landim estará estreando na terça-feira (13), às 19h30 o seu primeiro clipe da minha música do trabalho chamada “Tão perto e tão distante”. A cantora segue com Dk shows o mesmo da cantora Jayne, um dos donos do escritório é o Paulo Marcucci dono da Kmais sucos.

A música escrita pelo Erik Morais que gentilmente cedeu para sua música de trabalho. Canais que estarão disponíveis o clipe: Instagram: @dudalandimoficial, Facebook: @dudalandimoficial e Youtube: Duda Landim.

Duda Landim com oito anos de eventos, shows, participações, cantando todos os estilos musicais, tendo como referência atual as mulheres do sertanejo, este ano deu um up na sua carreira, no Instagram com +17,9mil seguidores, no Facebook por volta de +21,9mil seguidores, tendo o carinho e prioridade os eventos beneficente, entre eles Apae, Rotarys, ONGs, Avoiam, Mahatima Gandhi e ações entre amigos em prol a algo ou alguém, em suas lives tendo apoio de páginas grandes, tendo uma repercussão muito grande

4° consecutivo na festa de peão de Barretos, e 2019 em especial a única representante da região. E também participou do festival Barretos Kids que no qual em 2017 foi campeã nacional, 2018 apresentou o evento e em 2019 ficou como vice campeã.

‘Quando falamos de Duda Landim, não é simplesmente uma pessoa e sim uma empresa que envolve muitas pessoas, entre produtores, agência, parcerias, todos dependendo de Duda Landim e Duda Landim dependendo de todos’.

Ariane Pio

Da Reportagem Local