Duas Pontes Em Regiões Rurais São Recuperadas Em Santa Adélia

A Prefeitura Municipal de Santa Adélia entregou, durante a semana, mais duas pontes que prometem trazer benefícios à região rural. Uma delas fica na região Água Limpa, e a outra, na região do Barreiro. De acordo com a prefeitura, o trabalho é em continuidade às ações que vêm favorecendo toda a área rural do município.

“Com estas pontes finalizadas, só este ano três pontos já receberam melhorias. Além das duas já mencionadas, a outra ponte recuperada fica próxima ao distrito de Ururaí. As obras foram realizadas com recursos próprios, com materiais e mão de obra da Prefeitura”, diz a nota oficial.

O prefeito Guilherme Colombo da Silva (DEM) esteve no local e comentou a respeito das novas pontes: “as estruturas receberam novas pranchas e vigas reforçadas para garantir a segurança da passagem de veículos e das pessoas que transitam diariamente por estas estradas”.

As pontes, que comumente são utilizadas por veículos pesados, são importantes para o transporte da produção agrícola dos produtores rurais, e foram reconstruídas com madeiras mais resistentes a fim de beneficiar os moradores dos locais, assegurando facilitar o escoamento de suas produções e o transporte dos produtos e insumos. Além da construção de pontes, a prefeitura reforça que, desde o início da atual gestão municipal, foram intensificadas a execução dos serviços de recuperação e manutenção das estradas rurais para garantir acesso a todos os moradores da zona rural.

“Estamos entregando novas pontes com madeiras de qualidade e que vão durar muitos anos, garantindo que todos trafeguem em segurança e com mais agilidade. Temos uma extensa malha viária rural, mais de 600 quilômetros de estradas, e manter tudo em perfeitas condições exige bastante de toda a nossa equipe, vamos aos poucos recuperando, melhorando, sempre buscando o melhor para a população. É um trabalho que precisa ser feito continuamente e a nossa administração tem buscado oferecer boas condições de tráfego para o escoamento da produção agrícola e para o transporte de alunos, fazendo a recuperação dessas pontes localizadas em estradas rurais”, completou o prefeito.

