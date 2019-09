Duas Pessoas Morrem em Acidente Entre Novo Horizonte e Sales

Condutor e passageiro de automóvel morreram no local

Karla Konda

Editora Chefe

Duas pessoas morreram e uma ficou ferida em um acidente registrado na manhã deste sábado, na rodovia Jornalista José Willibaldo de Freitas (SP-310) no trecho que liga Novo Horizonte a Sales.

De acordo com informações do Corpo de Bombeiros, a colisão ocorreu entre um automóvel Gol e um caminhão bitrem.

Bombeiros de Novo Horizonte foram acionados para o atendimento às vítimas.

Ainda segundo a corporação de resgate, dois passageiros do carro morreram no local. O condutor do veículo ficou preso às ferragens e precisou ser retirado com equipamento dos bombeiros. Ele foi levado ao hospital para atendimento médico. Não há informações sobre o estado de saúde do motorista.

Já o homem que conduzia o caminhão não sofreu ferimentos.

Segundo informações o carro seguia sentido Novo Horizonte a Sales quando bateu de frente ao caminhão bitrem. As causas do acidente serão apuradas. Polícia Científica foi acionada para o local e fará a perícia sobre a colisão.

Na quinta-feira da semana passada, um outro acidente foi registrado e causou a morte de um motorista de caminhão. Bombeiros registraram a ocorrência em Irapuã.

De acordo com as informações, um caminhão reboque com dois tanques, transportando óleo vegetal tombou lateralmente. A cabina e um dos tanques ficaram na posição lateral. O segundo tanque parou com os eixos para cima, ocasionando o vazamento de cerca de 17 mil litros de óleo vegetal na via. O produto não atingiu rios ou mananciais, segundo os bombeiros.

Por se tratar de carga perigosa, no local estiveram presentes técnicos da Cetesb, além das equipes da Polícia Civil, Polícia Militar Rodoviária e Científica.