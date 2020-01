Duas Escolas Estaduais Recebem Investimentos Para Reformas Em Catanduva

O Governador João Doria e o Secretário de Estado da Educação Rossieli Soares anunciaram na quinta-feira (09), a liberação de R$ 1 bilhão em um pacote de melhorias para escolas da rede estadual de São Paulo. Do total, R$ 630 milhões já foram repassados via programa Dinheiro Direto na Escola para atender demandas essenciais de 5.004 unidades escolares.

Quinze escolas estaduais da região de São José do Rio Preto vão passar por reformas para melhorias na infraestrutura, serão investidos mais de R$ 2 milhões com as reformas nas 15 instituições de ensino.

Em Catanduva, duas escolas vão receber investimentos para as reformas são elas: E. E. Jardim Imperial e E. E. Paulo de Lima Correa. A expectativa é que todos os serviços sejam concluídos até o início do ano letivo, em 03 de fevereiro.

A ação faz parte do repasse de verbas das escolas para melhorias na infraestrutura das unidades. Pelo menos 400 escolas terão direito a recursos para reformas em telhados e calhas. Serviços de manutenção e reparos também estão inclusos no uso das verbas, garantindo que os reparos sejam feitos de forma mais ágil e sem burocracia.

“Já foram depositados 630 milhões nas contas das Associações de Pais e Mestres de 5.004 escolas que aderiram ao programa. Essa verba pode ser usada para melhorias na infraestrutura e também para ações pedagógicas, já que com a mudança do calendário escolar, teremos uma semana de planejamento antes do início do ano letivo, no dia 03 de fevereiro”, explica o secretário Rossieli Soares.

Ariane Pio

Da Reportagem Local