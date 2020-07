Duas Agências do Banco do Brasil Interrompem Atendimentos

Duas agências do Banco do Brasil interromperam atendimentos aos usuários em Catanduva.

Na manhã de ontem, clientes foram surpreendidos com comunicados nas portas das unidades da rua Maranhão e na rua Sete de Setembro sobre a suspensão das atividades.

Por conta do fechamento das duas unidades, desde às 10 horas, a agência na Rua Pernambuco dobrou seu movimento. Por volta do meio-dia, fila era vista, com mais de 30 pessoas aguardando atendimento. Por conta da quarentena, o limite de pessoas dentro das agências até mesmo para utilização dos caixas eletrônicos foi reduzido.

Cada cliente do banco aguardou mais de 20 minutos na fila para conseguir entrar na agência.

Na unidade da rua Maranhão, o comunicado dizia: “Interrupção do Atendimento. Prezados Clientes, informamos que esta agência está com o atendimento ao público interrompido. Motivo: medida para prevenção e enfrentamento do coronavírus. Previsão de retorno: 01/07 ou 02/07. Para sua comodidade, o BB está disponível nos seguintes canais de atendimento – APP Banco do Brasil disponível para smartphones, atendimento por whatsapp (61) 4004-0001 e redes sociais, internet banking; terminais de autoatendimento, Banco 24 horas, lotéricas, correspondentes bancários”.

A reportagem de O Regional questionou alguns funcionários das agências bancárias.

Informações extra-oficiais dão conta de que funcionários das agências testaram positivo para a Covi-19 e, por esse motivo, as agências foram fechadas para desinfecção de todo o ambiente.

A reportagem também questionou a assessoria de imprensa do Banco do Brasil para confirmar a informação sobre funcionários com Covid-19, no entanto, até o final da edição não obtivemos resposta.

