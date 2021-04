Drive Thru: OAB Catanduva Realiza Campanha de Vacinação Contra Gripe 2021

Seguindo todas as medidas sanitárias de prevenção a Covid-19, a 41º Subseção de Catanduva juntamente com a Caixa de Assistência dos Advogados de São Paulo (CAASP) realizaram na última segunda-feira, dia 05, a Campanha de Vacinação contra a Gripe.

A imunização foi realizada na Associação dos Fornecedores de Cana. No total, 117 doses foram aplicadas. Para evitar aglomeração, a imunização foi realiza em estilo drive thru, com o uso obrigatório de máscara de proteção.

A Caixa de Assistência dos Advogados de São Paulo (CAASP) começou a vacinar a advocacia contra a gripe na sexta-feira, 26 de março. Os advogados com mais de 65 anos terão acesso gratuito às doses e idosos, gestantes e profissionais com deficiência terão a opção de se vacinar pelo sistema de drive-thru.

A CAASP relembra da importância da vacinação contra outras doenças, mesmo com a expectativa de imunização contra a Covid-19. A vacina da gripe não confere imunidade contra o coronavírus, mas colabora com a desobstrução dos postos médicos e facilitam o diagnóstico dos casos de infecção pela Covid-19.

“A Caixa de Assistência e a empresa especializada contratada para imunizar a advocacia contra a gripe desenvolveram cuidadosamente uma metodologia segura para realização do procedimento, a exemplo do que fizemos em 2020, quando mais de 40 mil pessoas foram vacinadas”, afirma a vice-presidente de CAASP, Aline Fávero.

O preço para advogados, advogadas e dependentes será no valor de R$ 52. Os dependentes precisarão estar cadastrados no site para tomar a vacina.

A CAASP recomenda a quem que já tomou vacina contra Covid-19 esperar pelo menos 14 dias para ser vacinado contra gripe. Da mesma forma, recomenda-se àqueles que forem vacinados contra gripe que aguardem pelo menos 14 dias para tomarem a vacina contra Covid-19.

Myllaynne Lima

Da Reportagem Local

Compartilhe isso: