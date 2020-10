Drive-Thru Da Ace Para Arrecadação De Brinquedos Acontece Neste Sábado

No sábado, (03), a Ace em parceria com Projeto Amor e Alimento, Grupo Cabrabão, Sinal Comunicação, APAE, Rotary Club de Catanduva e com o apoio da UNIMED e do hospital Mahatma Gandhi estarão realizando um drive-thru para arrecadação de brinquedos para o dia das crianças.

O drive-thru funcionará a partiu das 9h até ás 12h. Em tempos de pandemia, tudo foi pensado para manter seu conforto e sua segurança, você poderá estar doando seu brinquedo sem precisar sair do carro e ainda receberá um brinde!

A Bella Madre Sorvetes e o Pé de Moleque Delices estarão disponibilizando para as primeiras 200 pessoas que doarem na Ace, um picolé de frutas e um brigadeiro. Além disso, haverá o grupo Cabrabão animando o trajeto com músicas e diversão.

Além disso existem pontos de arrecadação, confira : Ace Catanduva, Amarilis Semi Joias, APAE Catanduva, Arezzo, Associação Fornecedores de Cana, Atrium, Banca do Vicente, Bebê 5 Estrelas, Bella Madre Sorvetes, BIOS Computadores, Casa Cláudia Presentes, Clínica Lopes, CoCan, Donna Fiori Calçados, Fabiano Alberto Odontologia, Farmácia Quântica, Frucamp, GHV Corretora de Seguros, Herbicat, Home Patas Pet Center, Japonesa Baby, Livraria Olavo Bilac, LR Segurança Eletrônica, New Time Segurança Trabalho, Nicopy, Otica Esquina da Visão, Otica Kassis, Ouro Mil Joias, Panapilhas, Pé de Moleque Delices, Prestare Gestão Condominial, Rotary Club 14, Abril Rotary Club de Catanduva, Rotary Club Norte e Uniodonto.

Ariane Pio

Da Reportagem Local