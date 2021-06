Drive-Thru: Assistência Social de Catanduva presenteia idosos com agasalhos de lã

ASecretaria Municipal de Assistência Social entregou casa a casa ponchos para integrantes do Centro Dia do Idoso (CDI). Além de atividade socioeducativa para combater os efeitos do isolamento social. Por causa, da pandemia da covid-19, as atividades presenciais precisaram ser interrompidas. A proposta de atividades tem como objetivo estimular as famílias a resgatar as boas memórias de outros tempos e fortalecer os laços familiares.

De acordo com a secretária Marcela Alvares a ação fortalece o vínculo das famílias. “Queremos transmitir calor humano, mesmo que não possamos abraçar o público que frequentava o Centro Dia antes da pandemia, esse público que tanto fez e faz pela cidade de Catanduva”, observa a secretária.

Sobre o Centro Dia do Idoso – O Centro Dia do Idoso (CDI) oferece acolhimento para até 50 idosos semidependentes. A prioridade é para aqueles cujas famílias não têm condições de dar atenção e cuidado durante o dia, pois precisam trabalhar/estudar. O local oferece alimentação, atividades de lazer, cultura, banheiros adaptados, área de descanso, sala de convivência com TV e enfermaria.

Myllaynne Lima

Da Reportagem Local