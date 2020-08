Dragons E Bola na Rede Participarão Do Basquete Online Libask-Federação

Devido a pandemia as atividades esportivas estão canceladas e o projeto Dragons e Bola na Rede das professoras e treinadoras, Tatiane Motta e Fernanda Hartwig sempre teve a responsabilidade de colocar os jovens carentes no esporte como forma de prevenção da pratica saudável e social.

No sábado (08) as equipes femininas e masculinas estarão participando de um desafio on-line de exercícios relacionados ao basquete. A atividade está agendada para inicio às 16h pela plataforma Zoom.

O Campeonato tem como objetivo reconectar jogadores, familiares e profissionais em meio a pandemias e incentivar os alunos a fazer uma a prática esportiva no caso, basquete dentro de casa. A duração do campeonato será de quatro semanas.

O Dragons masculino vai entrar com três categorias 14 /15 anos, 16/ 17 anose 18 /19 anos. O feminino da Bola na Rede vai participar deste mesmo campeonato, mas em uma só categoria: 15 /16/ 17 anos.

A técnica Tati ressalta que o momento é necessário e tudo isso vai passar ela pede aos pais dos atletas que tenham paciência e ajudem cada um o seu filho nesse período, ela espera que no ano que vem tenha muitas competições e que todas elas sejam presenciais para uma grande festa e com muita torcida.

